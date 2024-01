Vergewaltigungsprozess am Bonner Landgericht Angeklagter legt Sexvideo als Beweis vor

Die Ankündigung des Strafverteidigers kam überraschend: Sein Mandant habe ihm Ende vergangener Woche ein Video überlassen, das ihn klar entlaste und das er nun dem Gericht überlassen wolle. Vor dem Bonner Landgericht muss sich seit diesem Montag ein 49-jähriger Mann aus Much verantworten – er soll seine seit fünf Wochen von ihm getrennt lebende Ehefrau am 7. August 2021 in der vormals gemeinsamen Wohnung vergewaltigt haben. Auf den Filmaufnahmen soll, so sagte es der Anwalt dem Gericht, klar zu erkennen sein, dass der Sex einvernehmlich war.