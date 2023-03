Polizei bittet um Hinweise 92-jährige Ingrid F. aus Eitorf wird vermisst

Die Polizei sucht seit Sonntagmittag nach der 92-jährigen Ingrid F. aus Eitorf und bittet um Hinweise. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hat die Seniorin das Altenpflegeheim an der Schlossstraße, in dem sie wohnt, am Sonntagmittag gegen 13 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator in unbekannte Richtung verlassen.