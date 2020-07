Polizei bittet um Hinweise : 18-jährige Maria B. aus Much wird vermisst

Die Polizei sucht nach der vermissten Maria B. Foto: Benjamin Westhoff

Much Die 18-jährige Maria B. wollte sich in der vergangenen Woche mit ihrer Schwester am Bahnhof in Siegburg treffen, erschien dort jedoch nicht. Seitdem wird die Jugendliche vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.



Seit mehr als einer Woche wird die 18-jährige Maria B. aus Much vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich die Jugendliche am Montag, 6. Juli, gegen 14 Uhr mit ihrer Schwester am Bahnhof in Siegburg verabredet, erschien dort jedoch nicht.

Am vergangenen Donnerstag meldete sich Maria dann telefonisch mit unterdrückter Nummer bei ihren Eltern und gab an, wieder nach Hause zu wollen. Bislang sei sie jedoch weder nach Hause gekommen, noch habe sie sonst ein Lebenszeichen von sich gegeben, teilt die Polizei mit. Es gebe noch keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Foto: Polizei

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, Streit innerhalb der Familie habe es laut Angaben der Familienangehörigen nicht gegeben. Die Ermittler können nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass sich die Jugendliche in einer misslichen oder gefährliche Lage befindet.

Mit Einverständnis der Angehörigen hat die Polizei nun Fotos der 18-Jährigen veröffentlicht. Die Polizei fragt, wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann und bittet unter der Telefonnummer 02241/5413421 um Hinweise.

(ga)