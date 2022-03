Frau aus Much : Seit mehreren Monaten vermisste 19-Jährige ist wieder zu Hause

Update Much Seit vergangenen September wurde eine 19-Jährige aus Much vermisst. Nun teilte die Polizei mit, dass die Frau wohlbehalten wieder an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden konnte.



Eine 19-Jährige aus Much, die seit vergangenem September als vermisst galt, ist wohlbehalten wieder an ihrer Wohnanschrift angetroffen worden. Das teilte die Polizei nun mit.

Die Jugendliche hatte am 21. September ihr Elternhaus in Much mit unbekanntem Ziel verlassen. Sie hinterließ keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort und schaltete ihr Mobiltelefon aus. Ihr Vater erstattete Vermisstenanzeige bei der Polizei, da dieses Verhalten seiner Tochter völlig ungewöhnlich war. Die Polizei leitete daraufhin eine öffentliche Fahndung ein.

An diesem Donnerstag konnte die mittlerweile 20-Jährige durch die Polizei wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift in Much angetroffen werden. Sie gab an, sich in den letzten Monaten bei Bekannten im Ausland aufgehalten zu haben. Die Polizei hat die Fahndung daher eingestellt.

