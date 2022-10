Vermisster Rentner wieder aufgetaucht : 60-Jährige aus Much befand sich in einer Voreifeler Klinik

Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass der vermisste 60-jährige Mann aus Much wieder aufgetaucht ist. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Much Der vermisste 60 Jahre alte Mann aus Much ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, befand er sich in einer Klinik in der Voreifel.



Rund zwei Wochen hatte die Polizei - auch mit Hilfe der Bevölkerung - nach dem 60-jährigen Gunther Egbert J. aus Much gesucht. Am Mittwoch kam dann der Anruf der Angehörigen, dass sich der Mann in einer Klinik in der Voreifel befand. Dies teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Vor rund eineinhalb Wochen hatte die Polizei gemeldet, dass der 60-Jährige am 9. Oktober ein Altenheim in Much verlassen habe und seitdem nicht mehr dorthin zurückgekehrt.

Weil der Mann vermutlich geistig beeinträchtigt und auf Unterstützung angewiesen ist, befürchteten die Angehörigen sowie die Mitarbeiter der Senioren-Einrichtung und die eingeschaltete Polizei, dass sich der 60-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befand. Zudem soll sich der Mann in der Vergangenheit auch in der Wohnungslosenszene aufgehalten haben.

(ga)