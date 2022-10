Rentner vermisst : Polizei sucht nach 60-Jährigem aus Much

Much Die Polizei sucht derzeit nach einem 60 Jahre alten Mann aus Much. Dieser soll vor einigen Tagen aus einem Altenheim verschwunden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht derzeit nach dem 60 Jahre alten Gunther Egbert J. aus Much und bittet um Hinweise. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am Sonntag selbstständig ein Altenheim in Much verlassen haben. Seitdem ist der Mann allerdings nicht mehr zurückgekehrt. Gunther Egbert J. soll etwa 1,70 Meter groß und eine kräftige Statur haben.