Prozessauftakt in Bonn Vertrauenslehrer wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Als Einfallstor, sich das Vertrauen des fußballbegeisterten Jungen zu erschleichen, soll der Lehrer die Weltmeisterschaft 2006 genutzt haben. Dann nutzte er laut Anklage das entstandene Vertrauensverhältnis, um mit dem Jungen auch über seine schwierige Vergangenheit zu sprechen. Die Übergriffe sollen dann über rund vier Jahre erfolgt sein, bevor der Angeklagte „mit zunehmendem Alter des Jungen das Interesse an ihm verlor“, wie die Staatsanwältin aus dem Anklagesatz vortrug. In der Folge soll sich der Mann dann zwei weitere Opfer gesucht haben, eins davon mit einer ähnlich tragischen Vorgeschichte. Offenbar fasste eines der Opfer dann aber mittlerweile im Erwachsenenalter, den Mut seinen ehemaligen Peiniger anzuzeigen. Am 29. Juni 2021 stand jedenfalls die Polizei vor der Wohnungstür des Lehrers und durchsuchte die Räume. Dabei wurden unter anderem auch Filmaufnahmen sichergestellt, die der Mann als Fußballtrainer in einer Mannschaftsduschkabine mit einer in seiner Brille beziehungsweise Uhr versteckten Kamera angefertigt haben soll. Das Verfahren ist zunächst bis Ende November terminiert.