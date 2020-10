Fördermittel fehlen : Verunsicherung nach Aus für Verein kivi im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Der Verein kivi stellt nach 15 Jahren seine Aktivitäten ein. Die Verantwortlichen hoffen, dass viele Programme dennoch weitergeführt werden. Von wem, ist aber noch offen.

Kindertagesstätten sind verunsichert

Aber auch Betroffene seien verunsichert, etwa die Kindertagesstätten, die als gesundheitsfördernde „Kita Vital“ ausgezeichnet werden wollen. „Viele Kitas, die in der Qualifizierungsphase zur Zertifizierung sind, fragen uns, wie es weitergeht, aber wir können ihnen keine Antwort geben“, so Allroggen. Sorgen macht sich Müller um den Arbeitsbereich „Ärztliche und pflegerische (Notfall-) Versorgung im ländlichen Raum“, den kivi im Projektbereich „Mitten im Leben“ moderierte. Zentrales Thema des Arbeitskreises war die langfristige Deckung des Bedarfs an hausärztlicher Versorgung in den Kommunen des östlichen Rhein-Sieg-Kreises. „Es wäre wichtig, dass die Versorgung sichergestellt ist, ich bin gespannt, wer die Aufgabe jetzt übernimmt“, sagte Müller.