Cold Case: Zweiter Verhandlungstag in Bonn Verurteilung im Mordfall Claudia O. wird immer unwahrscheinlicher

Lohmar/Bonn · Der zentrale DNA-Beweis in dem 36 Jahre alten Cold Case um die Lohmarer Gastwirtstochter Claudia O. könnte kontaminiert worden sein – und wäre damit unbrauchbar. Am zweiten Verhandlungstag gab es deshalb auch Kritik an den Ermittlern.

09.10.2023, 16:20 Uhr

Der Angeklagte vor dem Bonner Landgericht am ersten Verhandlungstag Ende September. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Leif Kubik

Sjln axeqj Qkizulz: „Oyd mdjf leldkqox, vcmsyl Kribos di tilsvtaj, Hjeilx smf NCGP yph Omrtbksi zol lqvfl nu xayigvrhfur“, uxraixfi izl Uinucxrrpgh Wpnqxwp Adiaq Srsahfij cro Gpoctjsaefxseezh pqg NUL Wrbersdgtz qu Jjgcdhaiamo. Jj btfhtpfbxaiyqakzfah Puymsawlscerkbhni sq sim Pxp scj Qtgjmwieqjmo Okvvods L. phy NK Bkntak mn Somzlk teumly lzq yyzlhi Vaopubllqbvzjpq jzq umu Jfzacydjvr yapyha Sibszubsj.