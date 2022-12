B56 voll gesperrt : Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Much

Am Silvesterabend ist es in Much zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Christof Schmoll

Much Bei einem schweren Unfall in Much sind am Silvesterabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die B56 ist aktuell voll gesperrt.



Zu einem schweren Alleinunfall mit vier Verletzten ist es am Silvesterabend in Much gekommen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war ein 57 Jahre alter Mucher mit seinem Audi A4 auf der B56 von Much kommend in Richtung Wellerscheid unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte die Böschung hinunter und schlitterte mehr als 100 Meter den Graben entlang.

An einer Feldzufahrt prallte das Auto gegen die Rampe des Weges, wurde in die Luft und über einen auf dem Weg geparkten Anhänger geschleudert. Dahinter blieb der Audi auf dem Dach liegen.

Bei dem Unfall wurden der 57-jährige Fahrer sowie seine 15-jährige Tochter schwer verletzt. Zwei ebenfalls im Auto befindliche Jugendliche, ein 15-jähriges Mädchen und ein 17-jähriger Junge, wurden leicht verletzt.

Foto: Christof Schmoll Über den geparkten Hänger flog der Audi.

Foto: Christof Schmoll Audi und Angänger liegen im Feld. zurück

