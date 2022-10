Zusätzliche Sperre errichtet : Weiteres Öl-Leck am Wahnbach entdeckt

Einsatz nahe der Wahnbachtalsperre : Öleintritt in den Wahnbach konnte am Samstag gestoppt werden Das Trinkwasser in der Wahnbachtalsperre ist nicht gefährdet. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Es scheint eine große Menge Öl zu sein, die durch das Erdreich bis in den Wahnbach gesickert ist. Am Samstag konnte die Verunreinigung gestoppt werden.