Feuerwehreinsatz bei Windeck : Kreisstraße 55 wurde wegen Löschung eines Waldbrandes gesperrt

Am Mittwochnachmittag ist ein Waldstückfläche bei Windeck-Roth in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Windeck

Windeck Am Mittwochnachmittag ist ein Großaufgbot der Feuerwehr zu einem Waldstück bei Windeck-Roth ausgerückt. Dort war eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern Unterholz in Brand geraten.

Gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr in Windeck alarmiert. Ein Waldstück an der Kreisstraße 55 in der Nähe des Windecker Ortsteils Roth war in Brand geraten. Auf rund 300 Quadratmetern brannte insbesondere Unterholz. Das Feuer drohte sich weiter auszubreiten.