Deutscher Mühlentag an Pfingstmontag : Wassermühlen im Rhein-Sieg-Kreis laden zu Ausflügen ein

Ein Bilderbuch-Idyll mit vielen Tieren empfängt die Gäste an der Gammersbacher Mühle. Foto: Inga Sprünken

Rhein-Sieg-Kreis Drei Wassermühlen im Rhein-Sieg-Kreis öffnen an Pfingstmontag ihre Pforten anlässlich des Deutschen Mühlentags. Für Familien sind sie ein spannendes Ausflugsziel – so zum Beispiel die Gammersbacher Mühle nordwestlich von Lohmar. Auch Promis wie Moritz Bleibtreu und Veronica Ferres waren hier schon zu Gast.



Schwalben zischen über den Hof. Eine Hühnerschar läuft gackernd hinter ihrem Hahn her. Ziegen meckern, Hunde bellen, Pfauen schlagen ein Rad. Manche von ihnen machen es sich auf dem warmen Blech des Jeeps oder auf dem Dach gemütlich. Streifenhörnchen flitzen durch ihre Voliere, zwei Kängurus hüpfen durchs Gehege, Pferde stecken neugierig die Köpfe aus der Box. Es ist ein Bilderbuch-Idyll, das Besucher an der Gammersbacher Mühle erwartet. Hinzu kommt das Plätschern des Mühlbachs – einzig das Rumpeln des Mühlrades fehlt. „Seit unserer letzten Überschwemmung im Juli 2021 wurde der Tunnel zum Bach noch nicht wieder entschlammt“, erzählt Claus Ihm. Er bedauert das insbesondere im Hinblick auf den 29. Deutschen Mühlentag an Pfingstmontag, an dem er traditionell die Mühlenpforten öffnet.

„Ich zeige den Kindern immer gerne das Mühlrad in Aktion“, sagt der 61-Jährige, der die Wassermühle vor 30 Jahren vom letzten Müller gekauft hat. Seither läuft das Mühlrad nicht mehr, um das von den Bauern angelieferte Getreide zu mahlen, sondern um Besuchern die alte Technik zu zeigen. Denn manch ein Teil in dem historischen Mühlengebäude stammt noch aus der Ursprungszeit im Jahr 1613. An den Mühlentagen wird normalerweise extra für die Kinder Mais geschrotet, der dann an die vielen Tiere auf dem Hof verfüttert wird. Doch der Aggerverband hat nicht, wie bei den anderen drei seit 2013 erfolgten Überschwemmungen, schnell reagiert und den Tunnel, in dem das vom Gammersbach abgezweigte Wasser zum Mühlrad gelangt, entschlammt. Das wollte der Eigentümer gerne auch selbst tun, was ihm aus wasserschutzrechtlichen Gründen untersagt wurde.

Ein Ort zum Runterkommen vom hektischen Alltag

Zusammen mit seiner Ehefrau betreibt der gelernte Restaurantfachmann die Mühle als Straußwirtschaft und Eventbetrieb. Schon während seiner Zeit als Fahrer beim Malteser Rettungsdienst hatte sich der Kölner die ersten Kaltblüter angeschafft und mit ihnen Kutsch- und Planwagenfahrten durchgeführt. Das baute Claus Ihm nach Übernahme des Reiterstübchens auf dem Sonnenhof in Forsbach weiter aus. 1990 kaufte er die Gammersbacher Mühle und machte sie zu dem, was sie heute ist: ein Ort für Familien und Ausflügler zum Runterkommen vom hektischen Alltag. Zehn stattliche Rosse, die ab und an zu PR-Zwecken Kutschen für diverse Kölner Brauereien ziehen, unzählige Ponys und 24 Pfauen gehören neben drei Hunden und den anderen Tieren zu den Bewohnern des insgesamt 90 Hektar großen Anwesens.

Unter den Remisen stößt man auch auf historische Gefährte mit Motor, denn Oldtimer sind ein Hobby des Mühleneigners. Eine Isetta steht neben einem Landrover, eine Hochzeitskutsche neben einem Unimog aus dem Jahr 1955. Letzterer fährt als „Durstlöscher“ manchmal durch Köln. Selbst umgebaut hat Claus Ihm einen Transporter, mit dem er Märkte anfährt, um das im mühleneigenen Steinofen frisch gebackene Brot und Blechkuchen zu verkaufen. Beides gibt es an den Wochenenden auch im Hof, wo Biertische und -bänke zur Rast einladen. Dass ein solcher Ort die Filmwelt interessiert, ist nicht verwunderlich. „Wir haben etwa 60 bis 70 Filmproduktionen begleitet“, sagt Ihm. Dazu gehört auch das Ausleihen der Pferde samt Gespannen, historischer Kutschen und Ackerwagen, mit denen Promis wie Moritz Bleibtreu und Veronica Ferres schon unterwegs waren.

Idyllisches Fachwerk-Ambiente

Nicht weit von der Gammersbacher Mühle, in Much, können beim Mühlentag noch zwei weitere Wassermühlen besichtigt werden. Die Reichensteiner Mühle ist als Getreidemühle seit 1670 nachgewiesen. Das zweigeschossige Mühlengebäude war einst die „Grafenmühle“ des Hauses Reichenstein und stammt in seiner heutigen Form aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert. Wie die Gammersbacher Mühle war auch die Reichensteiner seit etwa 1930 ein beliebtes Ausflugsziel mit Lokal, das allerdings schon seit Jahren geschlossen ist.

Etwas weiter oberhalb des Wahnbachs findet sich die Altenhofer Mühle, die mit der Reichensteiner eng verbunden ist. Sie wurde einst von einer Schwester der Reichensteiner Müllermeisterin betrieben. Die oberschlächtige Getreide- und Ölmühle ist seit 1960 stillgelegt und wird heute als Wohnhaus genutzt. Auf einem Holzbalken ist die Jahreszahl 1805 zu lesen, das Gebäude stammt aus der Zeit um 1900. Gemeinsam ist allen drei Wassermühlen das idyllische Fachwerk-Ambiente.