Verkaufsverbot trifft Betrieb aus Eitorf schwer : Feuerwerk-Hersteller Weco fordert mehr staatliche Hilfen

Nicht nur Europas größter Feuerwerk-Hersteller Weco aus Eitorf, auch weitere Produzenten fordern nach dem erneuten Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk mehr staatliche Hilfen als bisher geplant. Schließlich stehe Silvester in der Branche für rund 95 Prozent des Umsatzes.

Nach dem erneuten Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk fordern Hersteller mehr staatliche Hilfen als bisher geplant. „Wir erwarten seitens der Politik eine Kompensation des Umsatzausfalls“, sagte Thomas Schreiber, der Inhaber und Geschäftsführer von Weco, Europas größtem Feuerwerk-Hersteller mit Sitz in Eitorf in Nordrhein-Westfalen, der „Welt am Sonntag“.

Silvester stehe in der Branche für rund 95 Prozent des Umsatzes, so der Verband der pyrotechnischen Industrie. Mit dem neuerlichen Verbot blieben die Unternehmen daher im zweiten Jahr in Folge praktisch ohne Einnahmen. „Die Politik treibt gerade die komplette Branche in den Ruin“, sagte Geschäftsführer Klaus Gotzen der Zeitung.