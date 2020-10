Feuerwerkskörper : Bei Weco findet in diesem Jahr kein Werksverkauf statt

Der Werksverkauf bei Weco fällt in diesem Jahr aus. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Eitorf Weco Feuerwerk mit Stammsitz in Eitorf wird in diesem Jahr auf seinen Werksverkauf verzichten. Auch an den regulären Verkaufstagen werde es vor Ort keinen Direktverkauf geben, teilte das Unternehmen mit.

Bilder, wie sie im vergangenen Jahr kurz vor dem Jahreswechsel vor den Toren der Firma Weco in Eitorf zu sehen waren, wird es in diesem Jahr nicht geben: Ende Dezember standen dort in den frühen Morgenstunde Hunderte Menschen dicht gedrängt und warteten auf den Start des beliebten Werksverkaufs der Feuerwerkskörper.

Wie Weco Feuerwerk jetzt mitteilte, fällt der Werksverkauf in diesem Jahr aber aus. Das gelte sowohl für den Stammsitz des Unternehmens in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis als auch für den Standort in Kiel. Man sehe aufgrund des angespannten Infektionsgeschehens keine andere Möglichkeit, heißt es von dem Unternehmen.