Kommentar zum Öl im Wahnbach : Weiter nach der Ursache suchen!

Rhein-Sieg-Kreis Bisher konnte die Polizei keinen Verursacher der Ölverschmutzung im Wahnbach ermitteln. Die Akten sollen jetzt geschlossen werden.

Dass drei Monate nachdem eine erhebliche Menge Öl in den Wahnbach geflossen ist, jetzt die Akte geschlossen und die Suche nach dem Verursacher ohne Ergebnis beendet wird, ist mehr als unbefriedigend. Denn es ist schon beunruhigend, wenn plötzlich und unerwartet unterirdisch und unter der Wasseroberfläche Öl in ein Gewässer gelangt, das elementare Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung hat. Schließlich fließt der Wahnbach in die gleichnamig Talsperre. Und deren Wasser ist das Trinkwasserreservoir der gesamten Region um Bonn herum.