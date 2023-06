Schaumparty in Neunkirchen-Seelscheid Wenn das Schwimmbecken zur großen Badewanne wird

Wer am Sonntag das Aquarena-Bad in Neunkirchen-Seelscheid betrat, bekam etwas Besonderes geboten – das jeden älteren Besucher zurück in die 1990er-Jahre katapultierte: Statt Wasser gab es Schaum im Becken des Bades. Während Schaumpartys einst vor allem in Diskotheken stiegen und Leichtschaumgeneratoren die Tanzflächen regelmäßig mit Seifenschaum bedeckten, war es am Sonntag das Variobecken der Aquarena, das eine spezielle Schaumkanone in eine große Badewanne verwandelte. „Wir wollen unseren Gästen mit dieser Party vor einer kleinen Pause etwas Besonderes bieten“, sagte Günter Widl, seit einem Jahr Betriebsleiter der Aquarena. Ab Montag ist das Bad nämlich geschlossen, aber nur für rund zwei Wochen für die jährliche Grundreinigung.