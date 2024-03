Steffi Kolf ist Bestattermeisterin Wenn ein Kind stirbt, kommen auch Bestatter an ihre Grenzen

Ein schwarzer Anzug, ein schwarzer Hut, ein ernstes Gesicht – so stellen sich viele Menschen einen Bestatter vor. Umso überraschter sind sie, wenn sie Steffi Kolf gegenüber sitzen. Die junge Frau mit den blonden Haaren, den strahlenden blauen Augen und den Grübchen will so gar nicht zu diesem Bild passen. Doch sie hat im November den Bestattungsbetrieb von ihrem Vater übernommen. Nach ihrem BWL-Masterstudium mit Schwerpunkt Steuerrecht arbeitete sie zunächst bei einer Steuersozietät in Köln und leitete dann ein Jahr lang die Steuerabteilung eines großen IT-Unternehmens in Stuttgart. Als sie das Heimweh packte, fuhr sie zu ihren Eltern und nannte ihnen ihre Bedingungen für den Einstieg in den familiären Bestattungsbetrieb. Das war im Jahr 2019.