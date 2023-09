Integrationspreis des Rhein-Sieg-Kreises Wie Gärtnern und Schwimmen neuen Mitbürgern bei der Integration hilft

Tanja Effers von der Katholischen Jugendagentur Bonn und Sonja Göde vom Polizei-Sport-Verein Siegburg sind dankbar für die Anerkennung des zweiten Platzes und 1000 Euro Preisgeld. Gemeinsam veranstaltet ihre Organisationen Schwimmkurse für geflüchtete Mädchen und Frauen. In diesem Projekt bringen Übungsleiterinnen 60 überwiegend muslimischen Teilnehmerinnen in drei Gruppen das Schwimmen bei. „Wir wollen eine Lobby für Frauen und Mädchen sein“, sagt Effers. Glücklich seien sie über die Unterstützung der Sportschule Hennef, deren Leitung dem Projekt das Schwimmbad „für kleines Geld“ zur Verfügung stelle. So können die Verantwortlichen einen geschützten Raum schaffen, in dem die Frauen unter sich sind. „Viele der Frauen haben Angst vor Wasser“, berichtet Göde. Trotzdem wollen sie schwimmen lernen, um mit ihren Kindern ins Wasser gehen zu können.