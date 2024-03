Wildvogelauffangstation Rheinland „Uhus sind geflügelte Katzen“

Friedlich hockte Carlotta auf einem Küchenstuhl und beäugte, was dort vor sich ging. Sie war einfach durch die offene Küchentür hineingeflogen und schaute sich neugierig um. Die Bewohner des Hauses wunderten sich über diese offensichtlich zahme Elster. Durch einen Facebook-Aufruf erfuhren sie, woher der neugierige Besucher kam und wie sein Name ist. Die „Ausbruchskönigin“, wie Angelika Bornstein sie nennt, war einer der vier Bundesfreiwilligen entwischt, als sie die Voliere der Wildvogelhilfe Rheinland im Eitorfer Ortsteil Bach öffnete. „Das macht sie häufiger“, sagt die langjährige Leiterin der Einrichtung, die sich seit 2012 in Trägerschaft des BUND befindet. „Manche Leute erschrecken sich, wenn sie wie kürzlich bei Schloss Merten einem Fahrradfahrer auf die Schulter fliegt und sich chauffieren lässt“, erzählt die Vogelfrau.