Trunkenheitsfahrt in Windeck Betrunkene Jugendliche unternehmen Spritztour mit Bagger

Windeck · Am Sonntagmorgen haben zwei Jugendliche in Windeck einen Bagger gestohlen. Der alkoholisierte Fahrer brachte den Bagger nach kurzer Fahrt an seinen ursprünglichen Standort zurück.

15.04.2024 , 14:30 Uhr

Zwei Jugendliche entwendeten am Sonntagmorgen alkoholisiert einen Bagger in Windeck. Foto: dpa/Robert Michael





Von Jasmin Kaub