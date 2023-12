Mehrere Gesetzesverstöße 35-jähriger Autofahrer flieht in Windeck unter Drogen vor Polizei

Eine entgegenkommende Streife der Polizei wurde auf den 35-Jährigen aufmerksam, da das Kennzeichen am Auto des Mannes fehlte. Als die Polizisten wendeten, um den Verdächtigen anzuhalten, soll dieser stark beschleunigt haben und auf den Kreisverkehr K7/Landstraße 333/Bundesstraße 256 zugefahren sein. Da sich der Verkehr vor dem Kreisverkehr staute, missachtete der 35-Jährige laut der Polizei die Verkehrszeichen und fuhr am Stau vorbei entgegen der Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr. Er habe diesen zunächst in Richtung Schladern verlassen, habe dann aber gewendet und sei zurück in Richtung Kreisverkehr gefahren.