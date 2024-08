Bargeld entwendet Unbekannte brechen Windecker Gemeindezentrum auf

Nach Polizeiangaben drangen die unbekannten Täter zwischen 23 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag in das Gemeindezentrum ein. Die Täter durchsuchten Räume, Schränke und Schubladen. Dabei gelang es den Tätern auch, einen Tresor zu öffnen und den Inhalt zu entwenden. Die Einbrecher stahlen dadurch eine noch unbekannte Höhe an Bargeld.