Windeck : Dieb bleibt bei Einbruch in Lagerhalle unter Tor stecken

Die Polizei ermittelt gegen einen 24-Jährigen nach einem Einbruch in Windeck. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

Windeck Zwei Männer wollten in der Nacht zu Montag in eine Lagerhalle in Windeck einbrechen. Einen der beiden konnte die Polizei vor Ort noch stellen.



Dieser Einbruch fand ein schnelles Ende: Ein Mann wollte Sonntagnacht in eine Lagerhalle in Windeck einbrechen, blieb jedoch unter dem Tor stecken. Die Feuerwehr befreite den 24-Jährigen schließlich.

Ein Zeuge hatte gegen 3 Uhr ein Gespräch zwei Männer an der Lagerhalle an der Brückenstraße bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert, wie diese am Montag mitteilte. Die Beamten stellten vor Ort einen der Täter - den 24-Jährigen aus Windeck. Die beiden Männer drückten das Tor nach oben, sodass der 24-Jährige unten durchklettern konnte. Doch in dem Moment ging das Tor wieder nach unten und klemmte den Einbrecher ein.

Erst die Feuerwehr konnte dem Mann, bei dem ein Alkoholwert von zwei Promille nachgewiesen wurde, aus dessen Lage befreien. Der Rettungsdienst untersuchte den 24-Jährigen, der aber nicht in ein Krankenhaus musste. Der zweite Verdächtige konnte unerkannt fliehen. Ob etwas gestohlen wurde, ist der Polizei zufolge unklar. Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern an.

Die Polizei leitete gegen Windecker ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aus einer Lagerhalle eingeleitet.

(ga/dpa)