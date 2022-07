Unfall in Windeck : Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Unfall in Windeck

In Windeck kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: dpa/Boris Roessler

Windeck Am Montag ist eine 31-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in Windeck ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen sowie ein Hund wurden schwer verletzt.

In Windeck starb am Montag eine 31-jährige Autofahrerin in Folge eines Frontalzusammenstoßes mit einem anderen Wagen. Die Insassen des anderen Autos sind schwerverletzt, wie die Polizei mitteilt.