Sechs Schafe in Windeck getötet : Gab es im Rhein-Sieg-Kreis einen weiteren Wolfsriss?

Schutzzäune

Die Zahl der Wolfsrisse in der Region steigt. So wurden am 1. September in Hennef ein Kalb und drei Schafe gerissen. In Eitorf wurden am 28. September drei Schafe, am 30. September ein Schaf gerissen. Der jüngste Vorfall in Windeck-Dreisel ereignete sich am 17. Oktober, wo sechs Schafe starben. Ob es tatsächlich Wölfe waren, sollen die noch laufenden Untersuchungen der Gewebeproben ergeben.

In den überwiegenden Fällen waren die Tiere jedoch nicht ausreichend geschützt. Ein Elektrozaun hingegen stellt eine psychologische Barriere dar. Das lernen sowohl die Weidetiere, als auch die Raubtiere. Der Stromschlag bleibt im Gedächtnis haften. Fatal ist indes, wenn Elektrozäune unzureichend installiert sind. Dann verlieren sie ihren Schrecken. spn