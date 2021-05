Unfall auf B256 bei Windeck : Krads stoßen mit Pkw zusammen

Die Polizei sperrte die B256 für die Dauer des Einsatzes. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/Symbol

Windeck Am Sonntag sind in Windeck-Gierzahgen auf der B256 mehrere Krads und ein Pkw ineinander gefahren. Zwei der Kradfahrer verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 9000 Euro.



In Windeck-Gierzhagen hat sich am Sonntagmittag ein Unfall zwischen drei Krads und einem Pkw ereignet. Die Kradfahrer waren gegen 13.40 Uhr auf der B256 in Richtung Windeck unterwegs, als ein 29-jähriger Windecker seinen Pkw samt Anhänger vom Fahrbahnrand auf die B256 fuhr. Eine 21-jährige Frau aus Lohmar prallte mit ihrem Krad gegen den Pkw. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Ein 57-jähriger Eitorfer, der ebenfalls mit seinem Krad unterwegs war, stoppte vor dem Pkw, jedoch fuhr das Krad eines 21-jährigen Fahrers in sein Fahrzeug hinein, sodass beide stürzten. Der 57-Jährige blieb unversehrt, der 21-Jährige hingegen verletzte sich leicht.

Wie die Polizei mitteilte, versorgte der Rettungsdienst die Verletzten und brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 9000 Euro. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme sperrten die Beamten die B256 im Bereich der Unfallstelle gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet.

(ga)