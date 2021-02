Bodelschwinghgymnasium in Herchen : Dieb macht ungewöhnliche Beute in Windecker Schule

In der Nacht zu Donnerstag brach ein bislang unbekannter Täter in das Bodenschwinghgymnasium ein. (Symbolbild) Foto: Daniel Maurer/Symbolbild

Windeck Im Bodelschwinghgymnasium in Windeck-Herchen wurde in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Der Täter nahm ungewöhnliches Diebesgut aus einer Vitrine mit und verletzte sich vermutlich dabei.

In der Nacht zu Donnerstag wurde in das Bodelschwinghgymnasium in Windeck-Herchen eingebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Reinigungskräfte am Morgen ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss entdeckt.