Unfall in Windeck 15-Jähriger landet nach Spritztour mit Transporter im Krankenhaus

Eine unerlaubte Spritztour mit dem Kleintransporter seiner Großeltern ist für einen 15 Jahre alten Jugendlichen in Windeck im Krankenhaus zu Ende gegangen. Der 15-Jährige habe am Donnerstagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit einem Brückengeländer kollidiert, teilte die Polizei in Siegburg am Freitag mit. Der Transporter war mit lädierter Front und Seite quer zur Fahrbahn stehengeblieben.