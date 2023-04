Osterausflug nach Windeck Kunsthandwerk und Flohmarkt am Wasserfall laden zum Stöbern ein

Windeck · Für den Osterausflug ins Grüne bietet sich ein Biergarten in Windeck an. Hier lädt der Kunsthandwerk- und Flohmarkt am Wasserfall zum Stöbern ein. Was das Besondere an diesem Markt ist, verrät der Biergarten-Betreiber.

07.04.2023, 08:00 Uhr

Der Biergarten Elmores in Windeck bei Sonnenschein im Frühjahr 2022. Foto: Inga Sprünken





Von Ines Bresler