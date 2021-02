Mehrere Zehntausend Euro Schaden : Auto fährt gegen Hauswand in Windeck

Auto fährt gegen Hauswand in Windeck

Windeck Bei einem Unfall in Windeck-Obernau sind fünf Personen verletzt worden. Ein Auto kam von der Straße ab und fuhr gegen eine Hauswand. Zuvor stieß der Wagen mit einem anderen Auto zusammen.

Zwei Autos sind am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Obernauer Straße in Windeck-Obernau kollidiert. Nach Mitteilung der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr kam eins der Fahrzeuge dadurch von der Straße ab und schließlich vor einer Hauswand auf der Büchnerstraße zum Stehen. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.