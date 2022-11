Unfall in Windeck : Fünf Kinder bei Kollision von Schulbus und Reh leicht verletzt

Windeck Ein Reh ist bei Windeck-Schabernack von einem Schulbus erfasst und getötet worden. Fünf Kinder aus dem Bus wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Reh in Windeck sind am Donnerstagmorgen fünf Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 54-jährige Busfahrer mit knapp 15 Schulkindern an Bord aus Rheinland-Pfalz kommend in Richtung Hamm unterwegs, als er in Höhe der Ortschaft Schabernack gegen 7.20 Uhr das Reh bemerkte, welches die Fahrbahn überquerte.