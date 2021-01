Windeck : Täter mit Schusswaffe rauben Pizzalieferanten aus

Windeck In Windeck haben am Montagabend drei junge Männer einen Pizzalieferanten ausgeraubt. Einer der Täter trug eine Schusswaffe bei sich.

In Windeck haben am Montagabend drei junge Männer einen Pizzalieferanten ausgeraubt. Zuvor hatte ein Unbekannter bei einem Lieferdienst eine Pizza bestellt. Diese lieferte der 53-Jährige gegen 22 Uhr am vereinbarten Treffpunkt, eine Unterführung im Bereich "Zur Maueler Mühle" in der Ortslage Mauel aus. Als der Lieferant die Pizza aus seiner Transportbox nehmen wollte, bedrohte einer der Männer ihn mit einer Schusswaffe.