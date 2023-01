Diebstahl in Windeck : Taschendiebin trickst 85-Jährigen aus und entkommt mit Beute in vierstelliger Höhe

Windeck Eine Taschendiebin hat am Dienstag einen 85-Jährigen bestohlen, als dieser ihr zehn Euro spenden wollte. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr hat eine Taschendiebin einem 85-Jährigen einen vierstelligen Geldbetrag entwendet. Der Senior saß zur Tatzeit in seinem Auto am Berliner Platz in Windeck, als eine fremde Frau an der Fahrerscheibe klopfte und ein Schild hochhielt, auf dem ein Symbol für Blinde und Gehörlose abgebildet war. Die Frau bat ihn um Geld. Als der Senior ihr zehn Euro spenden wollte, verdeckte die Diebin das Portemonnaie mit dem Papierbogen und entnahm offenbar unbemerkt das gesamte Bargeld.