Diebstahl in Windeck Täter räumen kompletten Kühlwagen mit Bier, Mett und Käse aus

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 26.01, auf Samstag, 27.01, einen Kühlwagen in Windeck aufgebrochen. Der Anhänger war vor einer Turnhalle in der Bodelschwinghstraße abgestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, gab ein Zeuge an, dass der Anhänger am Freitag um 21 Uhr noch unbeschädigt und beladen gewesen sein soll.