Feuerwehreinsatz in Windeck Zug mit 300 Fahrgästen musste evakuiert werden

Züge der Linie RE9, die aus Richtung Aachen kamen begannen und endeten in Köln Messe/Deutz, teilte das Portal zuginfo.nrw mit. Dadurch kam es zwischen Köln und Siegen zu Teilausfällen. Die Bahnen der Linien S12 und S19 aus Richtung Troisdorf endeten in Eitorf. Für die Strecken zwischen Eitorf und Au (Sieg) und Au (Sieg) und Siegen Hauptbahnhof wurde am Abend ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.