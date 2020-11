Kollision auf der Kreisstraße 7 : Vier Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Windeck

Zwei Autos sind am Freitagabend auf der K 7 in Windeck frontal zusammengestoßen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Windeck

Windeck Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 7 (K 7) in Windeck hat es am Freitagabend vier Verletzte gegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind zwei Fahrzeuge bei einem Abbiegevorgang frontal zusammengestoßen.

Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 7 (K 7) in Windeck hat es am Freitagabend vier Verletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-Jähriger aus Ruppichteroth gegen 20.45 Uhr in seinem Wagen der Marke Volkswagen (VW) auf der K 7 aus Richtung Rosbach in Richtung Weyerbusch unterwegs. Ingesamt drei Personen hätten in seinem Wagen gesessen: der Fahrer sowie eine 23-jährige Windeckerin und ein 23-jähriger Windecker.