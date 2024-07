Windenergie in Eitorf SPD und CDU distanzieren sich vom Vorgehen des Bürgermeisters

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause schlugen die Wellen im Planungsausschuss der Gemeinde Eitorf hoch. Das Vorpreschen von Bürgermeister Rainer Viehof in Bezug auf den möglichen Bau von bis zu 15 Windkraftanlagen im nördlichen Gemeindegebiet beiderseits des Schmelztales kam nicht gut an. Bürger und Politiker zeigten sich empört. Und der Ausschuss verschob die weitere Diskussion über mögliche Flächen für Windräder und die dafür nötigen Untersuchungen. Die Gemeinde will nun erst einmal abwarten, bis der Regionalplan fertiggestellt ist. Unterdessen hat die Politik nachgelegt. SPD und CDU üben scharfe Kritik am Bürgermeister.