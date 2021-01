Streifzug durch explosive Geschichte : Winterwanderung über den Pulvermühlenweg

Die Tour

Anfahrt: Startpunkt des Rundwegs ist der Bahnhof Dattenfeld (Sieg) – mit dem Auto am besten über die A 560 in Richtung Hennef und die L 333 in Richtung Eitorf zu erreichen. Parkplätze befinden sich neben dem Bahnhofsgebäude. Bahnfahrer nehmen die S-Bahn-Linien S 12 oder S 19 in Richtung Au (Sieg).

Strecke: Die Wanderung ist ein rund 13 Kilometer langer Rundweg, der durch einen weißen Weg auf rotem Hintergrund ausgewiesen ist. Während der Tour müssen Wanderer moderate Steigungen bewältigen. Familien mit kleinen Kindern gelangen über eine Abkürzung vom Bahnhof Dattenfeld direkt zur Pulvermühle.

Einkehr/Rast: Zahlreiche Banken, unter anderem an der Sieg, und Rastplätze, etwa direkt an der Pulvermühle, laden zu einer Pause ein. Bei sonnigem Wetter lohnt es sich, Verpflegung mitzunehmen. Das Siegtal-Restaurant in Dattenfeld bietet Speisen zum Mitnehmen an.

Mehr Infos und Kartenmaterial gibt es auf der Webseite der Naturregion Sieg unter naturregion-sieg.de.