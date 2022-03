Kreisverwaltung stellt Zahlen vor : Wölfe rissen 49 Schafe und eine Ziege im Rhein-Sieg-Kreis

Erneut mutmaßliche Wolfsrisse : Schafzüchter und Wolfsschützer streiten um erneute Risse in Hennef In Hennef bei Lichtenberg wurden in der Nacht zu Montag drei Schafe gerissen, eines ist verschwunden. Bei der Bestandsaufnahme durch den Wolfsberater eskalierte am Montagmorgen der andauernde Streit um den Schutz der Nutztiere.