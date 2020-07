Wolfsgebiet im Rhein-Sieg-Kreis : Wolfsnachwuchs in Eitorf nachgewiesen

Rhein-Sieg-Kreis Zum ersten Mal zieht eine Wölfin in NRW Junge groß, in Eitorf wurde Nachwuchs gesichtet. Aus dem Wolfsverdachtsgebiet Oberbergisches Land, zu dem Teile des Rhein-Sieg-Kreis gehören, wird jetzt ein Wolfsgebiet.

Im östlichen Rhein-Sieg-Kreis scheinen sich Wölfe besonders wohl zu fühlen: In Eitorf wurde Nachwuchs gesichtet – eine Premiere in Nordrhein-Westfalen. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf haben am Dienstag den ersten Nachweis einer Wolfsfamilie im Land gemeldet. Sie hatten Bildmaterial aus dem Rhein-Sieg-Kreis ausgewertet. „Das Territorium liegt im Grenzgebiet von NRW und Rheinland-Pfalz. Aktuell werden durch das Lanuv weitere Hinweise aus dem Rhein-Sieg-Kreis überprüft und bewertet“, teilt die Behörde mit.

In Nordrhein-Westfalen gab es bisher Nachweise einzelner durchziehender Wölfe sowie von drei Tieren mit eigenem Territorium in den Wolfsgebieten Schermbeck, Senne und Eifel-Hohes Venn. Neu ist, dass jetzt Paarbildung und Wolfsnachwuchs nachgewiesen sind.

Wolfsverdachtsgebiet wird zum Wolfsgebiet

Der östliche Rhein-Sieg-Kreis gehört seit dem vergangenen Dezember zum 908 Quadratkilometer großen Wolfsverdachtsgebiet Oberbergisches Land . Nutztierhalter bekommen auf Grundlage der „Förderrichtlinie Wolf“ Geld für vorbeugende Maßnahmen zum Herdenschutz. Bezuschusst werden zum Beispiel neue Elektrozäune sowie die wolfssichere Optimierung bestehender Zäune . Der Nachweis der Wölfin mit Nachwuchs führt dazu, dass das Wolfsverdachtsgebiet jetzt in ein Wolfsgebiet mit umgebender Pufferzone umgewandelt wird, was auch höhere Fördergelder bedeutet. Tierhalter aus dem Kreis sehen die Wiederansiedlung des Wolfes, wie berichtet kritisch, die FDP hatte im vergangenen Jahr gefordert, die Wölfe wieder zu bejagen.

Wolfssichtungen in mehreren Städten

Bereits im Februar wurde eine Wolfsdame mit Nachwuchs im nördlichen Kreis Neuwied gemeldet, mehrere Monate alte Bilder aus einer Fotofalle zeigten sie mit fünf Jungen in der Gemarkung Bad Hönningen. Um ein Tier zweifelsfrei zu identifizieren, ist eine DNA-Analyse notwendig. Zu der Wölfin aus dem Rhein-Sieg-Kreis gibt es bisher noch keine näheren Informationen. Die Tiere können innerhalb von 24 Stunden mehr als 70 Kilometer zurücklegen und machen natürlich auch vor Landesgrenzen nicht halt. In den vergangenen Monaten gab es Wolfssichtungen und Nutztierrisse in Bad Honnef, Much, Lohmar und Eitorf. Zum Wolfsverdachtsgebiet Oberbergisches Land, das jetzt Wolfsgebiet wird, gehören die Städte Bad Honnef, Hennef, Königswinter, Lohmar und Siegburg sowie die Gemeinden Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth. Nicht eingeschlossen sind das Siebengebirge und der Ennert, da die A 3 quasi als Grenze fungiert.