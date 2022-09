Unser Dorf hat Zukunft : Zukunftsdorf Berzbach holt Bronze

Ungünstiges Wetter herrschte beim Besuch der Bewertungskommission in Berzbach bei Much. Foto: Inga Sprünken

Bad Sassendorf/Much Die Mucher Ortschaft hatte sich herausgeputzt und kam auf den dritten Platz. Schweinheim erhält den Sonderpreis.

In Nordrhein-Westfalen sind 32 Dörfer für ihr dörfliches Leben und bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet worden. NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) gab gemeinsam mit Karl Werring, Präsident der Landwirtschaftskammer, auf Haus Düsse in Bad Sassendorf am Sonntag die Auszeichnungen mit Gold-, Silber und Bronzemedaillen bekannt.