Erheblicher Stau bei Lohmar Zwei Leichtverletzte bei erneutem Unfall auf der A3

Lohmar · An der gleichen Stellen wie am Vortag, nämlich hinter dem Rasthof Sülztal, kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der A3. Derzeit staut sich dort der Verkehr auf 12,8 Kilometern.

26.12.2023 , 10:58 Uhr

Auf der A3 bei Lohmar verunfallte ein Mercedes am zweiten Weihnachtstag - exakt der gleichen Stelle, die bereits am Vortag Ort eines Unfalls war. Foto: Christof Schmoll





Von Chantal Dötsch