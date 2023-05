Körperverletzung Zwei Verletzte durch Pfefferspray an Schule in Lohmar

Ein Schüler und ein Lehrer haben sich am Mittwochmorgen auf der Schultoilette an der Hermann-Löns-Straße in Lohmar durch das Einatmen von Pfefferspray verletzt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach den bisherigen Ermittlungen brachte ein zwölfjähriger Schüler das Pfefferspray mit zur Schule. Gemeinsam mit einem 15-jährigen Mitschüler versprühte er es dann auf der Schultoilette. Durch den Reizstoff verletzten sich der 15-Jährige sowie ein 35-jähriger Lehrer, der zufällig in dem Bereich der Schultoilette stand.