Fahrbahn gesperrt : Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf der L288 bei Lohmar

Lohmar Zwei Fahrzeuge sind am Sonntagnachmittag auf der L288 bei Lohmar kollidiert, zwei Personen wurden teils schwer verletzt. Ein drittes Auto wich dem Unfall aus, landete jedoch auf einer Böschung.

Bei einem schweren Unfall auf der L288 nahe der Stadtgrenze zwischen Lohmar und Rösrath sind am späten Sonntagnachmittag zwei Personen teils schwer verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 91-jähriger Mann in einem silbernen Mercedes in Richtung Rösrath unterwegs. Dieser geriet aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort rammte es einen Anhänger, der an dem entgegenkommenden VW-Bus angekuppelt war. Dadurch geriet der Anhänger auf die Gegenspur. Ein dem Mercedes nachfolgender Audi wich daraufhin aus und verhinderte damit einen Zusammenstoß. Der Audi fuhr jedoch über die Bordsteinkante des Gehwegs und landete auf einer Böschung.