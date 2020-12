Einbruchsversuch in Spielsalon in Troisdorf : Mildes Urteil für reumütigen Einbrecher

Einbruchsversuch in Spielsalon in Troisdorf

SIEGBURG Seine Reue rechnete das Gericht einem 42-Jährigen an, der versucht hatte in einen Troisdorfer Spielsalon einzubrechen. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe und Geldbuße verurteilt.

Ja, bekannte der Angeklagte, er habe Mitte Juni 2016 versucht, in einen Spielsalon in Troisdorf einzubrechen und dort irgendetwas Verwertbares zu stehlen. Aber jetzt sei sein Leben in Ordnung und auf geraden Wegen und er habe eine Strafe verdient. Die bekam er auch von Richterin Elisabeth Signing Fosso: sechs Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, plus einer Geldbuße von 1000 Euro, zu zahlen an „Ärzte ohne Grenzen“.