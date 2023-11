Verfahren gegen „Vertrauenslehrer“ in Bonn Missbrauchsprozess: Mutmaßliches Opfer erscheint nicht vor Gericht

Dem Angeklagten – einem 56-jährigen Vertrauenslehrer und Sporttrainer – wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, das besondere Verhältnis zu den ihm anvertrauten Kindern und Jugendlichen ausgenutzt zu haben, um sich sexuell an seinen Schützlingen zu vergehen. 15 Fälle von sexuellem Missbrauch an drei Betroffenen hat die Bonner Staatsanwaltschaft angeklagt. Außerdem wird dem 56-Jährigen vorgeworfen, in seiner Funktion als Sporttrainer Kinder- und Jugendliche heimlich beim Duschen gefilmt zu haben. Was der Mann zu den Vorwürfen gesagt hat, ist bislang nicht bekannt: Der Anwalt des Angeklagten, Peter-René Gülpen, hatte für die Dauer der Aussage seines Mandanten den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt.