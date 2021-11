Abstimmung über Spielgeräte in Niederkassel : Mondorfer Kinder wählen die Seilbahn

Tobias und Paula diskutieren mit Daniela Bank und Tom Pauels (von links) über das sinnvollste Spielplatzspielgerät. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Niederkassel Die Niederkasseler Kinder stimmten darüber ab, welche neuen Geräte ihre Spielplätze bekommen sollen. Dafür hatte die Stadt sie auf die jeweiligen Spielplätze eingeladen.



Dick eingepackt im Winteranorak steht Maximilian vor einem Tisch, auf dem Fotos und Zeichnungen von Spielgeräten liegen. Die Kinder dürfen hier ihr „Lieblingsspielplatzspielgerät“ aussuchen. Max tippt auf die Seilbahn und klebt einen roten Punkt aufs Foto.

Der Vierjährige kommt mit seinem Vater Claus-Michael Zeilinger oft hierher, zum Spielplatz an der Wittelsbacher Straße in Mondorf. Für diesen und den Spielplatz am Schwanenweg in Ranzel suchte und fand die Niederkasseler Verwaltung einen neuen Weg, genau die Geräte aufzustellen, die von den kleinen Spielplatzbesuchern auch gewünscht sind.

Die Kinder, die die Spielplätze oft benutzen, waren aufgerufen, durch eine Abstimmung selbst mitzuentscheiden, welches neue Gerät sie gern auf ihrem Spielplatz hätten. Daniela Bank und Tom Pauels von der Jugendförderung der Stadt entwickelten die Idee gemeinsam mit der Fachbereichsleitung. Jeder der beiden Spielplätze soll ein neues Spielgerät bekommen. Zwischen 5000 und 7000 Euro kosten die Geräte, die von der Stadt bezahlt werden, so Daniela Bank. „In diesem Jahr werden Ausschreibung und Auftrag veranlasst und wir hoffen, dass die Geräte im nächsten Sommer an ihren Plätzen stehen“, erläutert Tom Pauels, wie es nach der Abstimmung weitergeht.

Sandspielanlage für Ranzel

Der Tag der Abstimmung wurde in anliegenden Schulen und Kindertagesstätten bekannt gemacht. Die Spielplatzpaten wurden zudem informiert, damit sie die Neuigkeit weitertragen konnten. So kamen jetzt viele Kinder, zumeist an der Hand von Mutter oder Vater, um ihren Lieblingsspielplatzspielgeräten ihre Stimme zu geben.

In Ranzel nahmen 36 Kinder an der Abstimmung teil. Jetzt steht fest: Der Spielplatz wird mit einer neuen Sandspielanlage ausgerüstet. In Mondorf wurde es zum Schluss sogar richtig spannend. Hier stimmten 19 Kinder ab. Der siebenjährige Alexander sprach sich ganz eindeutig für die Seilbahn aus: „Die ist einfach cool. Weil sie so groß ist. Die gibt es auch schon in Rheidt, aber wenn wir hier eine haben, brauchen wir nicht mehr so weit zu fahren.“ Sein Bruder Bastian hat mehr Spaß an der Drehscheibe. Der Dreijährige ist sich sicher, dass er nicht runterfällt. Mutter Patricia Gehlhaar freut sich über die Entscheidung ihrer Söhne: „Das machen die prima“, sagt sie.