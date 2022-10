Mithilfe von Polizeihund „Murphy“ : Polizei schnappt Kupferdiebe in Much auf frischer Tat

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat am Montagabend mutmaßliche Einbrecher gefasst. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Much Die Polizei konnte am Montagabend mithilfe von Diensthund „Murphy“ und einer aufmerksamen Zeugin einen Diebstahl in Much verhindern. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen.



Von Jolan Geusen

Am vergangenen Montagabend konnte die Polizei in Much den Diebstahl von Kupfergegenständen aus einer Lagerhalle vereiteln. Gegen 21.20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin an der Straße Hoffnungsthal drei dunkel gekleidete Personen. Die drei kletterten dann über den Mettalzaun des umzäunten Geländes, wie die Polizei mitteilte.

Sie verschwanden im Bereich der Lagerhalle. Daraufhin kontaktierte die Zeugin den 59-jährigen Besitzer des Geländes. Auch die Polizei wurde verständigt. Gleichzeitig mit dem aus Lohmar stammenden Besitzer der Lagerhalle trafen die alarmierten Beamten der Polizeiwache Eitorf ein. Unter ihnen war auch der zuständige Diensthundeführer aus Troisdorf mit Diensthund „Murphy“, so die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis.

Nachdem die Einsatzkräfte einen Lichtschein aus der Lagerhalle wahrgenommen hatten, umstellten sie das Gebäude. Als das Einbrechertrio die Halle verließ, konnte „Murphy“ sie laut Angaben der Polizei unverletzt stellen. Das Trio setzte sich aus zwei Männern - 20 und 21 Jahre alt - und einer 23-jährigen Frau zusammen, die alle aus Windeck stammen.

Bei den Tatverdächtigen konnte die Polizei einen Rucksack sicherstellen. Dieser enthielt zwei Schraubendreher, eine Zange, eine Schere und zwei Hammer. Neben den mutmaßlichen Tatwerkzeugen fanden die Beamten außerdem mehrere Kupfergegenstände, die vermutlich aus der Lagerhalle stammen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei das Trio wieder in die Freiheit, da keine Gründe für eine Haft vorlagen. Allerdings wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls gegen sie eingeleitet.

(ga)