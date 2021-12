Kein Handel nachweisbar : Mutter und Tochter wegen Drogenbesitz angeklagt

Siegburg/Troisdorf Einer 58-jährige Troisdorferin und ihrer 20-jährigen Tochter wurde vorgeworfen, gemeinsam mit Marihuana, Amphetamin und Ecstasy gedealt zu haben. Vor dem Siegburger Amtsgericht konnte der Handel jedoch nicht nachgewiesen werden.

Die Angeklagten mussten sich wegen unerlaubten Handelstreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Die Tochter räumte den Besitz von Marihuana ein, die Mutter den von Amphetamin. Beide gaben jedoch an, die Drogen nur für den Eigenkonsum besessen zu haben – den Handel bestritten sie. Die 58-Jährige war im vorigen Jahr zusammen mit dem ehemaligen Freund der Tochter auf dem Kölner Hauptbahnhof zwei Polizeibeamten aufgefallen, weil beide offensichtlich vor den Polizisten das Weite suchten. Da die Beamten außerdem Marihuana-Geruch wahrnahmen, kontrollierten sie das Duo und wurden fündig.

Die Angeklagte bejahte die Frage, ob sie Zuhause weitere Drogen habe, und erklärte sich mit einer Wohnungsdurchsuchung einverstanden. In der Wohnung trafen die Beamten die Tochter der Troisdorferin an. Dort fanden sie auch weitere Mengen Marihuana und Amphetamin sowie diverse Gegenstände, die Spuren von Amphetamin aufwiesen. Ebenso wie die Staatsanwaltschaft befand Richter Ulrich Feyerabend die 20-Jährige des unerlaubten Besitzes von Marihuana für schuldig, ordnete aber statt einer Strafe eine Intensivmaßnahme an. Die junge Frau hatte eingeräumt, damals große Mengen Marihuana konsumiert und die Schule abgebrochen zu haben, bis heute lebe sie von kleinen Gelegenheitsjobs.